Отдых россиян на Маврикии обернулся адом из-за наезда байкера на их семилетнего сына

Семилетний мальчик из России попал в реанимацию после наезда мотоциклиста во время отдыха с родителями на острове Маврикий. Ребёнка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, пишет SHOT.

Мальчик с родителями прилетел на отдых на остров в Африке, семья остановилась в отеле в прибрежной деревне Гранд-Бей. Ребёнка сбил 20-летний местный житель на мотоцикле "Хонда", когда тот неожиданно решил перебежать через дорогу. Байкер заметил его, но не успел вовремя затормозить. В момент ДТП водитель был трезв. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами. Его прооперировали в местной больнице и подключили к аппарату ИВЛ.

Посольство РФ в Республике Маврикий находится на связи с родителями мальчика. Дипломаты выясняют все обстоятельства аварии.