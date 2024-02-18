Отдых россиян на Маврикии обернулся адом из-за наезда байкера на их семилетнего сына
Мальчик из России попал в реанимацию после наезда мотоциклиста на Маврикии
Семилетний мальчик из России попал в реанимацию после наезда мотоциклиста во время отдыха с родителями на острове Маврикий. Ребёнка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, пишет SHOT.
Мальчик с родителями прилетел на отдых на остров в Африке, семья остановилась в отеле в прибрежной деревне Гранд-Бей. Ребёнка сбил 20-летний местный житель на мотоцикле "Хонда", когда тот неожиданно решил перебежать через дорогу. Байкер заметил его, но не успел вовремя затормозить. В момент ДТП водитель был трезв. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами. Его прооперировали в местной больнице и подключили к аппарату ИВЛ.
Посольство РФ в Республике Маврикий находится на связи с родителями мальчика. Дипломаты выясняют все обстоятельства аварии.
А ранее МИД назвал опасным для россиян посещение Абхазии из-за досрочного освобождения насильника, который избил, ограбил и надругался над туристкой из РФ. Эдгар Абухба был приговорён к девяти годам колонии строгого режима, но его раньше срока выпустил на свободу Верховный суд страны.
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