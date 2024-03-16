Журналистка стала жертвой жуткого ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском

33-летняя журналистка омского издания NGS55.ru Анна Никитенко погибла в аварии с двумя грузовиками и микроавтобусом в Омской области. Об этом сообщили на сайте редакции.

Спасатели работают на месте ДТП под Омском. Видео © Telegram / Следком

"В сегодняшнем ДТП на трассе Омск – Тюмень погибла наша коллега Анна Никитенко. В эти выходные она должна была поехать в Тюкалинск к семье", — говорится в сообщении.