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16 марта, 18:20
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Журналистка стала жертвой жуткого ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском

В ДТП под Омском с фурами и микроавтобусом погибла журналистка Анна Никитенко

Анна Никитенко-Рубцова. Обложка © VK / Анна Никитенко-Рубцова

Анна Никитенко-Рубцова. Обложка © VK / Анна Никитенко-Рубцова

33-летняя журналистка омского издания NGS55.ru Анна Никитенко погибла в аварии с двумя грузовиками и микроавтобусом в Омской области. Об этом сообщили на сайте редакции.

Спасатели работают на месте ДТП под Омском. Видео © Telegram / Следком

"В сегодняшнем ДТП на трассе Омск – Тюмень погибла наша коллега Анна Никитенко. В эти выходные она должна была поехать в Тюкалинск к семье", — говорится в сообщении.

В редакции рассказали, что до прихода в NGS55.ru 33-летняя журналистка работала в пресс-службе регионального Минздрава, а также на телевидении. Там подчеркнули, что Никитенко была жизнерадостной и активной, горящим своим делом профессионалом. Её гибель — огромная утрата для омской редакции и омской журналистики в целом, заключили в издании.

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Напомним, 16 марта в Омской области на 565-м километре автодороги Р402 произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. Все транспортные средства загорелись. Сообщалось, что погибло семь человек.

Александра Мышляева
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