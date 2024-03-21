11 человек пострадали в жёстком ДТП с туристическим автобусом под Владикавказом

В Северной Осетии экскурсионный автобус с 15 туристами столкнулся с фурой, пострадало 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ДТП произошло на въезде в село Чикола Ирафского района. Микроавтобус "Мерседес" с туристами из Московской области столкнулся с фурой MAN.

"На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 9, которые оказали помощь пострадавшим и транспортировали их в карету скорой помощи", — говорится в телеграм-канале управления.

В результате аварии водитель и десять туристов госпитализированы в Чиколинскую ЦРБ и Республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Среди пострадавших — ребёнок 2011 года рождения. Всего в салоне микроавтобуса находилось 15 туристов.