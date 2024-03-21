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21 марта, 09:19

11 человек пострадали в жёстком ДТП с туристическим автобусом под Владикавказом

В Северной Осетии 11 человек пострадали в ДТП с туристическим микроавтобусом

Микроавтобус с туристами из Подмосковья, попавший в ДТП в Северной Осетии. Обложка © Telegram / МЧС Северной Осетии

Микроавтобус с туристами из Подмосковья, попавший в ДТП в Северной Осетии. Обложка © Telegram / МЧС Северной Осетии

В Северной Осетии экскурсионный автобус с 15 туристами столкнулся с фурой, пострадало 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ДТП произошло на въезде в село Чикола Ирафского района. Микроавтобус "Мерседес" с туристами из Московской области столкнулся с фурой MAN.

"На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 9, которые оказали помощь пострадавшим и транспортировали их в карету скорой помощи", — говорится в телеграм-канале управления.

В результате аварии водитель и десять туристов госпитализированы в Чиколинскую ЦРБ и Республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Среди пострадавших — ребёнок 2011 года рождения. Всего в салоне микроавтобуса находилось 15 туристов.

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Никита Никонов
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