11 человек пострадали в жёстком ДТП с туристическим автобусом под Владикавказом
В Северной Осетии 11 человек пострадали в ДТП с туристическим микроавтобусом
Микроавтобус с туристами из Подмосковья, попавший в ДТП в Северной Осетии. Обложка © Telegram / МЧС Северной Осетии
В Северной Осетии экскурсионный автобус с 15 туристами столкнулся с фурой, пострадало 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
ДТП произошло на въезде в село Чикола Ирафского района. Микроавтобус "Мерседес" с туристами из Московской области столкнулся с фурой MAN.
"На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 9, которые оказали помощь пострадавшим и транспортировали их в карету скорой помощи", — говорится в телеграм-канале управления.
В результате аварии водитель и десять туристов госпитализированы в Чиколинскую ЦРБ и Республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Среди пострадавших — ребёнок 2011 года рождения. Всего в салоне микроавтобуса находилось 15 туристов.
Ранее в Нижнем Новгороде маршрутный автобус врезался в столб. Пострадали четыре человека.