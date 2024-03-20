В Нижнем Новгороде маршрутный автобус врезался в столб, четверо пострадали

В Нижнем Новгороде водитель и три пассажира пострадали при столкновении маршрутного автобуса со столбом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Маршрутный автобус протаранил столб в Нижнем Новгороде. Видео © ГУ МВД Нижегородской области

"Водитель, управляя автобусом ПАЗ, не справился с управлением и осуществил наезд на препятствие — бетонный столб. В результате ДТП водитель автобуса и три пассажира доставлены в медицинское учреждение", — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ДТП произошло рано утром около дома 141 на улице Ванеева. Местная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Там намерены оценить исполнение законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров в общественном транспорте.