Отказали тормоза: Жёсткое ДТП с двумя автобусами произошло в Курске, есть пострадавшие
В Курске автобус протаранил машины и врезался в другой автобус, есть пострадавшие
В Курске автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, сейчас на месте работают экстренные службы.
Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Видео © Life.ru
Огненное ДТП произошло у центрального рынка на улице Дзержинского. По словам очевидцев, у автобуса могли отказать тормоза. В итоге он снёс несколько припаркованных машин, врезался в другой автобус, а после влетел в ограждение. Предварительно, в результате аварии пострадало шесть человек, среди них 16-летний подросток. Всего в ДТП попали пять машин и два автобуса.
Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Фото © Life.ru
Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Фото © Life.ru
Ранее Life.ru сообщал, что в Северной Осетии экскурсионный автобус с 15 туристами столкнулся с фурой, в результате пострадало 11 человек. Водителя и десятерых туристов доставили в Чиколинскую ЦРБ и Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе.
Кадр из видео Life.ru