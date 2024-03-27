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27 марта, 09:40

Отказали тормоза: Жёсткое ДТП с двумя автобусами произошло в Курске, есть пострадавшие

В Курске автобус протаранил машины и врезался в другой автобус, есть пострадавшие

В Курске автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, сейчас на месте работают экстренные службы.

Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Видео © Life.ru

Огненное ДТП произошло у центрального рынка на улице Дзержинского. По словам очевидцев, у автобуса могли отказать тормоза. В итоге он снёс несколько припаркованных машин, врезался в другой автобус, а после влетел в ограждение. Предварительно, в результате аварии пострадало шесть человек, среди них 16-летний подросток. Всего в ДТП попали пять машин и два автобуса.

Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Фото © Life.ru

Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Фото © Life.ru

Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Фото © Life.ru

Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Фото © Life.ru

Ранее Life.ru сообщал, что в Северной Осетии экскурсионный автобус с 15 туристами столкнулся с фурой, в результате пострадало 11 человек. Водителя и десятерых туристов доставили в Чиколинскую ЦРБ и Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе.

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Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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