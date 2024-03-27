Отказали тормоза: Жёсткое ДТП с двумя автобусами произошло в Курске, есть пострадавшие

В Курске автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, сейчас на месте работают экстренные службы.

Огненное ДТП произошло у центрального рынка на улице Дзержинского. По словам очевидцев, у автобуса могли отказать тормоза. В итоге он снёс несколько припаркованных машин, врезался в другой автобус, а после влетел в ограждение. Предварительно, в результате аварии пострадало шесть человек, среди них 16-летний подросток. Всего в ДТП попали пять машин и два автобуса.