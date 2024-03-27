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27 марта, 10:30

Десять человек пострадали в Курске в массовом ДТП с автобусами и сгоревшими авто

Пожарные приехали на место ДТП в Курске. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области

Пожарные приехали на место ДТП в Курске. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области

Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в серьёзном ДТП с автобусами на улице Дзержинского в Курске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Видео © Life.ru

"Предварительно, пострадали десять человек (шесть госпитализированы), среди пострадавших двое несовершеннолетних", — указано в сообщении в телеграм-канале управления.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение транспорта временно приостановлено по двум полосам со стороны Красной площади к Центральному рынку.

Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Фото © Life.ru

Кадры с места масштабного ДТП в центре Курска. Фото © Life.ru

В ГУ МЧС РФ по региону добавили, что в результате ДТП загорелся автомобиль, сейчас пожар тушат. Вместе с тем возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточнили в СУ СК РФ по Курской области.

Спасатели тушат пожар после ДТП в Курске. Фото © ГУ МЧС России

Спасатели тушат пожар после ДТП в Курске. Фото © ГУ МЧС России

Грузовик загорелся после ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области
Грузовик загорелся после ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области

Напомним, в Курске автобус протаранил машины и врезался в другой общественный транспорт. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадало шесть человек, среди них 16-летний подросток.

Дарья Нарыкова
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