Названа предварительная причина смертельного ДТП с участием поезда и автобуса под Ярославлем

Техническая неисправность пассажирского автобуса стала причиной его столкновения с поездом в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Кадры последствий столкновения автобуса с поездом под Ярославлем. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

"По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ДТП погибло восемь человек — водитель и семь пассажиров автобуса. На месте работают 24 специалиста, включая психологов МЧС России, и семь единиц техники. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале выразил соболезнования семьям погибших.