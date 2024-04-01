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1 апреля, 13:57

Названа предварительная причина смертельного ДТП с участием поезда и автобуса под Ярославлем

Прокуратура: Неисправность автобуса стала причиной ДТП с поездом под Ярославлем

Техническая неисправность пассажирского автобуса стала причиной его столкновения с поездом в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Кадры последствий столкновения автобуса с поездом под Ярославлем. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

"По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ДТП погибло восемь человек — водитель и семь пассажиров автобуса. На месте работают 24 специалиста, включая психологов МЧС России, и семь единиц техники. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале выразил соболезнования семьям погибших.

Как ранее сообщал Life.ru, столкновение автобуса с поездом произошло днём 1 апреля в селе Берендеево. Известно, что автобус принадлежит фирме "Автокард". Машинист поезда получил травмы, он сильно ударился головой во время резкого торможения.

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Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Наталья Исакова
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