Названа предварительная причина смертельного ДТП с участием поезда и автобуса под Ярославлем
Прокуратура: Неисправность автобуса стала причиной ДТП с поездом под Ярославлем
Техническая неисправность пассажирского автобуса стала причиной его столкновения с поездом в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Кадры последствий столкновения автобуса с поездом под Ярославлем. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
"По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате ДТП погибло восемь человек — водитель и семь пассажиров автобуса. На месте работают 24 специалиста, включая психологов МЧС России, и семь единиц техники. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале выразил соболезнования семьям погибших.
Как ранее сообщал Life.ru, столкновение автобуса с поездом произошло днём 1 апреля в селе Берендеево. Известно, что автобус принадлежит фирме "Автокард". Машинист поезда получил травмы, он сильно ударился головой во время резкого торможения.
Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура