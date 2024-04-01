В Ярославской области семь человек погибли при столкновении автобуса и поезда
Место столкновения автобуса и поезда в Ярославской области. Обложка © SHOT
В Ярославской области семь человек погибли при столкновении пассажирского автобуса и поезда. Как сообщает SHOT, автобус выполнял рейс из Переславля в село Бектышево.
Автобус и поезд столкнулись в Ярославской области. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, столкновение произошло в селе Берендеево. Автобус принадлежит фирме "Автокард". Среди погибших — его водитель.
Машинист поезда получил травмы, он сильно ударился головой во время резкого торможения.
Ранее в Курске автобус протаранил машины и врезался в другой общественный транспорт. Пострадало десять человек, момент ДТП попал на видео.