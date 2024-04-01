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1 апреля, 12:50

В Ярославской области семь человек погибли при столкновении автобуса и поезда

Место столкновения автобуса и поезда в Ярославской области. Обложка © SHOT

Место столкновения автобуса и поезда в Ярославской области. Обложка © SHOT

В Ярославской области семь человек погибли при столкновении пассажирского автобуса и поезда. Как сообщает SHOT, автобус выполнял рейс из Переславля в село Бектышево.

Автобус и поезд столкнулись в Ярославской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, столкновение произошло в селе Берендеево. Автобус принадлежит фирме "Автокард". Среди погибших — его водитель.

Машинист поезда получил травмы, он сильно ударился головой во время резкого торможения.

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Ранее в Курске автобус протаранил машины и врезался в другой общественный транспорт. Пострадало десять человек, момент ДТП попал на видео.

Никита Никонов
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