Пассажирский автобус с туристами влетел в экскаватор под Калининградом
МВД: Под Калининградом автобус с туристами столкнулся с экскаватором
В Калининградской области случилось дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом и экскаватором. Как передаёт региональный полицейский главк, опубликовавший видеозапись с места ДТП, в результате аварии пострадал один человек.
Место ДТП в Калининградской области, где автобус столкнулся с экскаватором. Видео © Telegram / ГИБДД 39
По данным ведомства, инцидент произошёл накануне, 28 марта, около половины первого дня по местному времени на 64-м километре автодороги Зеленоградск – Приморск через Светлогорск. Там столкнулись автобус, в котором на тот момент было 32 пассажира, и экскаватор.
Сообщается, что удар пришёлся в переднюю правую часть пассажирского транспортного средства от поворотной башни спецтехники, проводившей дорожные ремонтные работы. В результате пострадал один человек, находившийся в автобусе.
Ранее Life.ru писал, что в Курске автобус ЛиАЗ снёс семь легковушек и ещё один автобус, после чего со всей скорости влетел в остановку. Жёсткий момент массовой аварии попал на видео.
Telegram / ГИБДД 39