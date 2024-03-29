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28 марта, 22:15

Пассажирский автобус с туристами влетел в экскаватор под Калининградом

МВД: Под Калининградом автобус с туристами столкнулся с экскаватором

В Калининградской области случилось дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом и экскаватором. Как передаёт региональный полицейский главк, опубликовавший видеозапись с места ДТП, в результате аварии пострадал один человек.

Место ДТП в Калининградской области, где автобус столкнулся с экскаватором. Видео © Telegram / ГИБДД 39

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне, 28 марта, около половины первого дня по местному времени на 64-м километре автодороги Зеленоградск – Приморск через Светлогорск. Там столкнулись автобус, в котором на тот момент было 32 пассажира, и экскаватор.

Сообщается, что удар пришёлся в переднюю правую часть пассажирского транспортного средства от поворотной башни спецтехники, проводившей дорожные ремонтные работы. В результате пострадал один человек, находившийся в автобусе.

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Ранее Life.ru писал, что в Курске автобус ЛиАЗ снёс семь легковушек и ещё один автобус, после чего со всей скорости влетел в остановку. Жёсткий момент массовой аварии попал на видео.

Обложка ©

Telegram / ГИБДД 39

Алексей Соловьёв
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