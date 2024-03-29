Пассажирский автобус с туристами влетел в экскаватор под Калининградом

В Калининградской области случилось дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом и экскаватором. Как передаёт региональный полицейский главк, опубликовавший видеозапись с места ДТП, в результате аварии пострадал один человек.

Место ДТП в Калининградской области, где автобус столкнулся с экскаватором. Видео © Telegram / ГИБДД 39

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне, 28 марта, около половины первого дня по местному времени на 64-м километре автодороги Зеленоградск – Приморск через Светлогорск. Там столкнулись автобус, в котором на тот момент было 32 пассажира, и экскаватор.

Сообщается, что удар пришёлся в переднюю правую часть пассажирского транспортного средства от поворотной башни спецтехники, проводившей дорожные ремонтные работы. В результате пострадал один человек, находившийся в автобусе.