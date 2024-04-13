В Дагестане уточнили число погибших в жёстком ДТП с микроавтобусом

В аварии с микроавтобусом в дагестанском селе Касумкент погибло три человека: водитель "хёндай-солярис" и его двое несовершеннолетних пассажиров. Восемь пострадавших госпитализированы, сообщает региональное МВД.

"Сегодня, 13 апреля 2024 года, примерно в 17:00, на 12-м километре автодороги Мамраш – Ташкапур в Сулейман-Стальском районе произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и ГАЗ-2705, в результате которого на месте происшествия от полученных травм погибли водитель Hyundai Solaris и двое его несовершеннолетних пассажиров 2017 и 2016 г.р.", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.