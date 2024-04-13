В Ярославской области в аварии с двумя легковушками пострадали семь человек
Последствия аварии на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй. Обложка © Telegram / УМВД России по Ярославской области
В Ярославской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали семь человек, трое из них госпитализированы. ДТП произошло в Любимском районе.
"В Любимском районе Ярославской области на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Лада" под управлением мужчины 1959 года рождения и "Шкода" под управлением мужчины 1964 года рождения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек", — говорится в телеграм-канале УМВД России по Ярославской области.
Последствия аварии на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй. Фото © Telegram / УМВД России по Ярославской области
В больницу доставлены водитель отечественного авто и двое его пассажиров: мужчина и женщина. Остальным участникам аварии оказана медицинская помощь без последующей госпитализации.
Ранее Life.ru писал, что жуткое ДТП произошло в Дагестане. По предварительным данным, погибли двое детей.