В Ярославской области в аварии с двумя легковушками пострадали семь человек

В Ярославской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали семь человек, трое из них госпитализированы. ДТП произошло в Любимском районе.

"В Любимском районе Ярославской области на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Лада" под управлением мужчины 1959 года рождения и "Шкода" под управлением мужчины 1964 года рождения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек", — говорится в телеграм-канале УМВД России по Ярославской области.

Последствия аварии на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй. Фото © Telegram / УМВД России по Ярославской области

В больницу доставлены водитель отечественного авто и двое его пассажиров: мужчина и женщина. Остальным участникам аварии оказана медицинская помощь без последующей госпитализации.