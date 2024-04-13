Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 16:54

В Ярославской области в аварии с двумя легковушками пострадали семь человек

Последствия аварии на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй. Обложка © Telegram / УМВД России по Ярославской области

Последствия аварии на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй. Обложка © Telegram / УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали семь человек, трое из них госпитализированы. ДТП произошло в Любимском районе.

"В Любимском районе Ярославской области на 20-м километре автодороги Любим Пречистое Буй произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Лада" под управлением мужчины 1959 года рождения и "Шкода" под управлением мужчины 1964 года рождения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек", — говорится в телеграм-канале УМВД России по Ярославской области.

Последствия аварии на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй. Фото © Telegram / УМВД России по Ярославской области

Последствия аварии на 20-м километре автодороги Любим – Пречистое – Буй. Фото © Telegram / УМВД России по Ярославской области

В больницу доставлены водитель отечественного авто и двое его пассажиров: мужчина и женщина. Остальным участникам аварии оказана медицинская помощь без последующей госпитализации.

Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Рязанью
Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Рязанью

Ранее Life.ru писал, что жуткое ДТП произошло в Дагестане. По предварительным данным, погибли двое детей.

Евгения Мосс
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров