Двое детей погибли в жутком ДТП с микроавтобусом в Дагестане
В Дагестане произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом, есть погибшие
Последствия смертельного ДТП в Дагестане, где столкнулись три авто. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан
Смертельное ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Подробности происшествия сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, авария случилась вечером 13 апреля на территории села Касумкент Сулейман-Стальского района. Обстоятельства происшествия пока уточняются, прокуратура организовала проверку. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал районный прокурор.
Последствия смертельного ДТП в Дагестане, где столкнулись три авто. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает, что в результате ДТП погибли двое детей, всего пострадали десять человек, среди них четверо несовершеннолетних. РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает о трёх погибших.
Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами. В результате ДТП погибло два человека.