Двое детей погибли в жутком ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Смертельное ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Подробности происшествия сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, авария случилась вечером 13 апреля на территории села Касумкент Сулейман-Стальского района. Обстоятельства происшествия пока уточняются, прокуратура организовала проверку. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал районный прокурор.

Последствия смертельного ДТП в Дагестане, где столкнулись три авто. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает, что в результате ДТП погибли двое детей, всего пострадали десять человек, среди них четверо несовершеннолетних. РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает о трёх погибших.