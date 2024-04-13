Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 16:38

Двое детей погибли в жутком ДТП с микроавтобусом в Дагестане

В Дагестане произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом, есть погибшие

Последствия смертельного ДТП в Дагестане, где столкнулись три авто. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Последствия смертельного ДТП в Дагестане, где столкнулись три авто. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Смертельное ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Подробности происшествия сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, авария случилась вечером 13 апреля на территории села Касумкент Сулейман-Стальского района. Обстоятельства происшествия пока уточняются, прокуратура организовала проверку. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал районный прокурор.

Последствия смертельного ДТП в Дагестане, где столкнулись три авто. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Последствия смертельного ДТП в Дагестане, где столкнулись три авто. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает, что в результате ДТП погибли двое детей, всего пострадали десять человек, среди них четверо несовершеннолетних. РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает о трёх погибших.

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами. В результате ДТП погибло два человека.

Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Бурятии
Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Бурятии
Наталья Исакова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров