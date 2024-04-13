В Крыму грузовик без тормозов смял легковушку с пассажирами, есть жертвы

В Алуште в Крыму грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами. Погибло как минимум два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Смятая легковушка в Алуште. Фото © Telegram / МВД Крым

"В Алуште на автодороге у развилки на Судак у автомобиля MAN отказали тормоза, большегруз начал скатываться назад, подмяв под себя "Ладу-приору" с находившимися в ней водителем и пассажирами. По предварительным данным, в легковушке находилось четыре человека", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи начали проверку на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших грузовик в рейс, признаков преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время на месте происшествия извлекают тела, из-за сильного повреждения корпуса автомобиля нельзя точно сказать о количестве погибших. Следователи также работают с представителями компании, которой принадлежит грузовик, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.