Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии перевернулся микроавтобус, в результате аварии пострадало пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Водитель микроавтобуса "Хёндай Каунти", следовавшего из села Баргузина в город Улан-Удэ, вблизи села Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам. Один пострадавший госпитализирован", — указано в сообщении.

Прокуратура начала проверку по факту аварии, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. В МВД республики уточнили, что в автобусе находились 16 человек, детей среди пострадавших нет. Прокуратура Бурятии также проверит, соблюдались ли требования к безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, и даст оценку законности принятого полицией процессуального решения.