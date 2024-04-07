В Подмосковье легковушка съехала в кювет и перевернулась, двое маленьких детей погибли

Два маленьких ребёнка погибли в ДТП в подмосковном Серпухове. Подробности трагедии сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Как рассказали в ведомстве, всё произошло вечером в субботу, 6 апреля, на 13-м километре автодороги Липицы – Новосёлки. Женщина-водитель съехала в кювет, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате две пассажирки легковушки — девочки трёх и шести лет — скончались на месте. Сама же женщина выжила, с различными травмами её увезли в больницу.

Кадр с места ДТП в Серпухове, где погибли два ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Как позже стало известно, ранее женщина была лишена водительских прав, но это, судя по всему, ей не помешало сесть за руль. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом по п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, лишённым права управления, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении прокуратуры.