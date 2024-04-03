Монтёра и дежурного переезда арестовали после ДТП с поездом под Ярославлем

Суд арестовал монтёра железнодорожных путей и дежурного переезда у села Берендеево в Ярославской области, где семь человек погибли при столкновении поезда с пассажирским автобусом. Такое решение принял Переславский районный суд, сообщает SHOT.

Монтёр Валерий Гришин на суде. Видео © Telegram / SHOT

По версии следствия, мастер участка Михаил Барский незаконно допустил к работе монтёра Валерия Гришина, который не прошёл должного обучения и заявился на работу пьяным. Гришин открыл шлагбаум, когда поезд приближался к переезду, в итоге состав снёс автобус. Монтёр признал свою вину.

Мужчины пробудут под стражей два месяца, до 1 июня. Гришину по статье о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта грозит до 15 лет лишения свободы, Барскому — за халатность, повлёкшую смерть более двух лиц, — до семи лет.