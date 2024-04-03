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3 апреля, 17:13

Монтёра и дежурного переезда арестовали после ДТП с поездом под Ярославлем

Дежурный переезда Михаил Барский, который незаконно допустил Гришина до работы. Обложка © Telegram / SHOT

Дежурный переезда Михаил Барский, который незаконно допустил Гришина до работы. Обложка © Telegram / SHOT

Суд арестовал монтёра железнодорожных путей и дежурного переезда у села Берендеево в Ярославской области, где семь человек погибли при столкновении поезда с пассажирским автобусом. Такое решение принял Переславский районный суд, сообщает SHOT.

Монтёр Валерий Гришин на суде. Видео © Telegram / SHOT

По версии следствия, мастер участка Михаил Барский незаконно допустил к работе монтёра Валерия Гришина, который не прошёл должного обучения и заявился на работу пьяным. Гришин открыл шлагбаум, когда поезд приближался к переезду, в итоге состав снёс автобус. Монтёр признал свою вину.

Мужчины пробудут под стражей два месяца, до 1 июня. Гришину по статье о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта грозит до 15 лет лишения свободы, Барскому — за халатность, повлёкшую смерть более двух лиц, — до семи лет.

Напомним, столкновение автобуса с поездом произошло днём 1 апреля в селе Берендеево. Погибло семь человек, машинист поезда получил травмы, он сильно ударился головой во время резкого торможения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Наталья Исакова
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