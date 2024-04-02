Автобус врезался в стройтехнику под Владимиром, пострадало 15 человек

Во Владимирской области на 118-м километре трассы М7 в Петушинском районе во вторник, 2 апреля, пассажирский автобус столкнулся со строительной техникой. Как передаёт региональный Минздрав в телеграм-канале, в результате случившегося пострадало 15 человек.

Согласно информации на 21:00, пятеро пострадавших были доставлены в Петушинскую районную больницу. Из них четверо — в состоянии средней тяжести, а ещё один — в тяжёлом стабильном состоянии.

Также сообщается, что ещё 10 человек получили различные ушибы. Все они после общения с медиками были отпущены на амбулаторное лечение. Помимо того, в райбольницу была направлена бригада врачей санитарной авиации ОКБ.