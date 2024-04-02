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2 апреля, 19:25

Автобус врезался в стройтехнику под Владимиром, пострадало 15 человек

Минздрав: Во Владимирской области 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Фото с места ДТП во Владимирской области, где пострадало 15 человек. Обложка © МЧС по Владимирской области

Фото с места ДТП во Владимирской области, где пострадало 15 человек. Обложка © МЧС по Владимирской области

Во Владимирской области на 118-м километре трассы М7 в Петушинском районе во вторник, 2 апреля, пассажирский автобус столкнулся со строительной техникой. Как передаёт региональный Минздрав в телеграм-канале, в результате случившегося пострадало 15 человек.

Согласно информации на 21:00, пятеро пострадавших были доставлены в Петушинскую районную больницу. Из них четверо — в состоянии средней тяжести, а ещё один — в тяжёлом стабильном состоянии.

Также сообщается, что ещё 10 человек получили различные ушибы. Все они после общения с медиками были отпущены на амбулаторное лечение. Помимо того, в райбольницу была направлена бригада врачей санитарной авиации ОКБ.

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Ранее Life.ru писал, что тренер по велоспорту из Липецкой области погиб в ДТП. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, в страшной аварии, произошедшей в Краснодарском крае, также пострадали четыре воспитанника велошколы.

Алексей Соловьёв
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