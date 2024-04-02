После ДТП с участием поезда в Ярославской области задержали монтёра пути

Монтёра железнодорожного пути задержали после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибло семь человек. Как сообщает пресс-служба СК России, накануне мужчина пришёл на работу пьяным, это удалось выявить с помощью медицинского освидетельствования.

Монтёра пути задержали после гибели семи человек в ДТП с поездом под Ярославлем. Видео © Telegram / Следком

"В рамках расследования уголовного дела <...> задержан монтёр пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, задержанный, по предварительной версии, отключил автоматическое устройство для заграждения переезда, тем самым открыв проезд для автобуса. Однако прямо на путях транспортное средство заглохло, после чего его протаранил поезд.