После ДТП с участием поезда в Ярославской области задержали монтёра пути
Монтёра пути задержали после гибели семи человек в ДТП с поездом под Ярославлем
Последствия столкновения автобуса с поездом под Ярославлем. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
Монтёра железнодорожного пути задержали после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибло семь человек. Как сообщает пресс-служба СК России, накануне мужчина пришёл на работу пьяным, это удалось выявить с помощью медицинского освидетельствования.
Монтёра пути задержали после гибели семи человек в ДТП с поездом под Ярославлем. Видео © Telegram / Следком
"В рамках расследования уголовного дела <...> задержан монтёр пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следователей, задержанный, по предварительной версии, отключил автоматическое устройство для заграждения переезда, тем самым открыв проезд для автобуса. Однако прямо на путях транспортное средство заглохло, после чего его протаранил поезд.
Напомним, столкновение автобуса с поездом произошло днём 1 апреля в селе Берендеево. Известно, что машинист поезда получил травмы, он сильно ударился головой во время резкого торможения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.