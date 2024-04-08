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8 апреля, 01:53

Два человека погибли после опрокидывания автобуса на трассе под Самарой

ГИБДД: Два человека погибли, десять пострадали в ДТП с автобусом под Самарой

Кадры с места ДТП на трассе "Урал" – Муханово под Самарой, где погибли два человека. Обложка © VK / ГИБДД Самарской области

Кадры с места ДТП на трассе "Урал" – Муханово под Самарой, где погибли два человека. Обложка © VK / ГИБДД Самарской области

Два человека погибли в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе "Урал" – Муханово в Самарской области. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, ещё десять граждан госпитализированы.

По информации ведомства, всё произошло ночью в Кинельском районе, на 26-м километре автодороги "Урал" – Муханово. Предварительно, водитель автобуса Scania набрал высокую скорость и вылетел в кювет.

"На месте погибли два пассажира. Предварительно, десять пассажиров доставлены в медицинское учреждение", — рассказали в ГИБДД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Госавтоинспекция, в свою очередь, также порекомендовала водителям быть крайне внимательными на дороге и строго соблюдать установленный скоростной режим.

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Ранее во Владимирской области пассажирский автобус столкнулся со строительной техникой. В результате случившегося пострадали 15 человек.

Оксана Попова
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