Два человека погибли после опрокидывания автобуса на трассе под Самарой

Два человека погибли в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе "Урал" – Муханово в Самарской области. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, ещё десять граждан госпитализированы.

По информации ведомства, всё произошло ночью в Кинельском районе, на 26-м километре автодороги "Урал" – Муханово. Предварительно, водитель автобуса Scania набрал высокую скорость и вылетел в кювет.

"На месте погибли два пассажира. Предварительно, десять пассажиров доставлены в медицинское учреждение", — рассказали в ГИБДД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Госавтоинспекция, в свою очередь, также порекомендовала водителям быть крайне внимательными на дороге и строго соблюдать установленный скоростной режим.