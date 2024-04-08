Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до 26

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кинельском районе Самарской области выросло до 26. Об этом журналистам сообщили в Минздраве региона.

"Четырём пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", — сказал собеседник ТАСС.

Всего в салоне автобуса находилось 66 человек. В пресс-службе региональной прокуратуры назвали предварительной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением. Надзорный орган начал проверку. В свою очередь, СУ Следственного комитета РФ по области отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Место ДТП с автобусом в Самарской области. Фото © Telegram / СУ СК России по Самарской области