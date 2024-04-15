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15 апреля, 06:22

Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП с КамАЗом под Иркутском

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Два человека погибли в ДТП с КамАЗом и "ниссан-кашкай" в Иркутской области. По данным МВД РФ по региону, авария произошла на федеральной трассе Р255 "Сибирь": 50-летняя автоледи за рулём кроссовера выехала на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик, но там оказался другой большегруз.

Момент и место смертельного ДТП в Иркутской области. Видео © Telegram / МВД38

Женщина и её пассажир умерли, ещё два человека госпитализированы с тяжёлыми травмами. Момент аварии попал на видеорегистратор, установленный в автомобиле "Тойота-Королла". К слову, он также получил повреждения при аварии.

Место смертельного ДТП в Иркутской области. Скриншот © Telegram / МВД38

Место смертельного ДТП в Иркутской области. Скриншот © Telegram / МВД38

Место смертельного ДТП в Иркутской области. Скриншот © Telegram / МВД38

Место смертельного ДТП в Иркутской области. Скриншот © Telegram / МВД38

В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырёх смертельных ДТП
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырёх смертельных ДТП

Ранее в Чувашии водитель легковушки заснул за рулём и вылетел на встречку, столкнувшись с другой машиной. Один человек погиб. В аварии разбирается полиция.

Обложка ©

Telegram / МВД38

Матвей Константинов
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