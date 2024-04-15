Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП с КамАЗом под Иркутском
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Два человека погибли в ДТП с КамАЗом и "ниссан-кашкай" в Иркутской области. По данным МВД РФ по региону, авария произошла на федеральной трассе Р255 "Сибирь": 50-летняя автоледи за рулём кроссовера выехала на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик, но там оказался другой большегруз.
Момент и место смертельного ДТП в Иркутской области. Видео © Telegram / МВД38
Женщина и её пассажир умерли, ещё два человека госпитализированы с тяжёлыми травмами. Момент аварии попал на видеорегистратор, установленный в автомобиле "Тойота-Королла". К слову, он также получил повреждения при аварии.
Ранее в Чувашии водитель легковушки заснул за рулём и вылетел на встречку, столкнувшись с другой машиной. Один человек погиб. В аварии разбирается полиция.
Telegram / МВД38