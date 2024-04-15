Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП с КамАЗом под Иркутском

Два человека погибли в ДТП с КамАЗом и "ниссан-кашкай" в Иркутской области. По данным МВД РФ по региону, авария произошла на федеральной трассе Р255 "Сибирь": 50-летняя автоледи за рулём кроссовера выехала на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик, но там оказался другой большегруз.

Момент и место смертельного ДТП в Иркутской области. Видео © Telegram / МВД38

Женщина и её пассажир умерли, ещё два человека госпитализированы с тяжёлыми травмами. Момент аварии попал на видеорегистратор, установленный в автомобиле "Тойота-Королла". К слову, он также получил повреждения при аварии.

Место смертельного ДТП в Иркутской области. Скриншот © Telegram / МВД38

Место смертельного ДТП в Иркутской области. Скриншот © Telegram / МВД38