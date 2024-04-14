В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырёх смертельных ДТП

В Дагестане весь личный состав Госавтоинспекции перевели на усиленный режим работы по причине неблагоприятной обстановки на местных дорогах, пишет пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В Дагестане весь личный состав Госавтоинспекции перевели на усиленный режим работы по причине неблагоприятной обстановки на местных дорогах. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой на дорогах республики весь личный состав Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан несёт службу в усиленном режиме", — подтвердили в пресс-службе.

В свою очередь, глава пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева сообщила в своём телеграм-канале о четырёх смертельных авариях, в которых погибли семь человек.