Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 22:04

В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырёх смертельных ДТП

В Дагестане весь личный состав Госавтоинспекции перевели на усиленный режим работы по причине неблагоприятной обстановки на местных дорогах, пишет пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В Дагестане весь личный состав Госавтоинспекции перевели на усиленный режим работы по причине неблагоприятной обстановки на местных дорогах. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой на дорогах республики весь личный состав Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан несёт службу в усиленном режиме", — подтвердили в пресс-службе.

В свою очередь, глава пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева сообщила в своём телеграм-канале о четырёх смертельных авариях, в которых погибли семь человек.

19-летняя девушка за рулём "порше-кайена" разнесла десяток машин на парковке в Челябинске
19-летняя девушка за рулём "порше-кайена" разнесла десяток машин на парковке в Челябинске

Ранее сообщалось, что в аварии с микроавтобусом в дагестанском селе Касумкент погибло три человека: водитель "хёндая" и его двое несовершеннолетних пассажиров. Восемь пострадавших госпитализированы, сообщает региональное МВД.

Обложка ©

Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • гибдд
  • ДТП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров