19-летняя девушка за рулём "порше кайенн" разнесла десяток машин на парковке в Челябинске

В Челябинске пьяная девушка на автомобиле Porsche Cayenne врезалась в несколько припаркованных во дворе машин. Об этом сообщили в пресс-службе городского УГИБДД России. Авария произошла рано утром 7 апреля на улице Набережная Героя РФ Кислова.

Разбитые машины после аварии в Челябинске. Видео © 74.ru

"По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne, 19-летняя девушка, находясь в состоянии опьянения, совершила столкновение с припаркованными машинами. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения", — приводит 74.ru слова представителя УГИБДД.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, проходит проверка.