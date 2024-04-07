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7 апреля, 13:41

19-летняя девушка за рулём "порше кайенн" разнесла десяток машин на парковке в Челябинске

В Челябинске пьяная девушка на Porsche Cayenne врезалась в припаркованные авто

В Челябинске пьяная девушка на автомобиле Porsche Cayenne врезалась в несколько припаркованных во дворе машин. Об этом сообщили в пресс-службе городского УГИБДД России. Авария произошла рано утром 7 апреля на улице Набережная Героя РФ Кислова.

Разбитые машины после аварии в Челябинске. Видео © 74.ru

"По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne, 19-летняя девушка, находясь в состоянии опьянения, совершила столкновение с припаркованными машинами. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения", — приводит 74.ru слова представителя УГИБДД.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, проходит проверка.

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Ранее Life.ru писал, что в Дагестане пьяный мужчина на Cadillac Escalade сбил женщину с ребёнком. В результате подросток скончался на месте происшествия от полученных травм, а пострадавшую доставили в больницу.

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74.ru

Дарья Нарыкова
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