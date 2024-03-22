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22 марта, 01:31

В пригороде Махачкалы пьяный лихач на Cadillac сбил женщину с ребёнком

МВД: В Дагестане пьяный мужчина на Cadillac Escalade сбил женщину с ребёнком

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался один несовершеннолетний, случилось накануне, 21 марта, в Дагестане. Как передаёт республиканский полицейский главк в телеграм-канале, шокирующая авария произошла в пригороде Махачкалы.

Последствия смертельного ДТП в Дагестане. Видео © Telegram / МВД по Республике Дагестан

В ведомстве сообщили, что наезд на двух пешеходов — 13-летнего мальчика и 39-летнюю женщину — произошёл около девяти часов по местному времени на 471-м километре трассы Астрахань – Махачкала. Столкновение с ними совершил пьяный 48-летний житель Новолакского района, управлявший дорогой иномаркой Cadillac Escalade.

В результате несовершеннолетний скончался на месте происшествия от полученных травм. Женщину с различными телесными повреждениями доставили в ближайшее медицинское учреждение. Стражи правопорядка в скором времени примут решение по данному факту.

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Telegram / МВД по Республике Дагестан

Алексей Соловьёв
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