Экс-вратарь сборной Армении на "гелике" насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя под Ставрополем

В Ставропольском крае бывший вратарь юношеской сборной Армении и футбольного клуба "Мика" Армен Фишян насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил. Как сообщает SHOT, спортсмен уехал с места ДТП на "гелендвагене" с транзитными номерами.

Армен Фишян после ДТП удивился, где кровь. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло утром 23 марта, когда Фишян летел на внедорожнике в сторону Минеральных Вод. На 284-м километре автодороги "Кавказ" он съехал с левого ряда на разделительную полосу, где сбил лейтенанта полиции и водителя "приоры", которую сотрудник ДПС остановил, чтобы выписать штраф. В результате случившегося оба погибли.

"Гелендваген", на котором Армен Фишян устроил смертельное ДТП на Ставрополье. Фото © Telegram / SHOT

Сразу после этого футболист скрылся с места аварии, однако через 60 километров его задержали, был введён план "Перехват". Спортсмен уверял, что никого не сбивал, однако, откуда на машине кровь, объяснить не смог. Против него возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", Фишяну грозит до 15 лет тюрьмы.