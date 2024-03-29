Промеса побрили налысо в дубайском СИЗО
De Telegraaf: Промеса побрили налысо и содержат в камере с 20 заключёнными
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, которого арестовали в ОАЭ, держат в камере с более чем пятнадцатью преступниками, а также ему полностью обрили голову согласно правилам заключения. Об этом пишет De Telegraaf.
Камера футболиста рассчитана на шестерых человек. Однако, по данным издания, там могут находиться до двадцати заключённых. Промес спит на двухъярусной кровати, которых в помещении всего три. Остальные сокамерники размещаются на полу. Спортсмену иногда разрешают выйти в общий коридор и посмотреть телевизор, также у него есть прогулки, но занятия спортом запрещены.
Напомним, Промесу грозит серьёзный тюремный срок в Нидерландах: его обвиняют в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде кокаина. Полузащитник "Спартака" был объявлен в международный розыск. Зимой 2024 года его задержали за ДТП в Дубае, куда команда приехала на сборы. Спортсмена сразу арестовали по запросу нидерландской стороны. Игрока держат в главном управлении полиции Дубая. Нидерланды требуют экстрадиции Промеса.