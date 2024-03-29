Промеса побрили налысо в дубайском СИЗО

Полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, которого арестовали в ОАЭ, держат в камере с более чем пятнадцатью преступниками, а также ему полностью обрили голову согласно правилам заключения. Об этом пишет De Telegraaf.

Камера футболиста рассчитана на шестерых человек. Однако, по данным издания, там могут находиться до двадцати заключённых. Промес спит на двухъярусной кровати, которых в помещении всего три. Остальные сокамерники размещаются на полу. Спортсмену иногда разрешают выйти в общий коридор и посмотреть телевизор, также у него есть прогулки, но занятия спортом запрещены.