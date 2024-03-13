Футболист "Спартака" Промес задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает нидерландское издание Nu.

"После интенсивного сотрудничества властей Объединённых Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве", — говорится в сообщении.