Футболист "Спартака" Промес задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов
Квинси Промес. Обложка © t.me / ФК "Спартак-Москва"
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает нидерландское издание Nu.
"После интенсивного сотрудничества властей Объединённых Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве", — говорится в сообщении.
Голландская сторона запросила экстрадицию футболиста на родину, где он приговорён к 7,5 года тюрьмы. Другие подробности не приводятся, чтобы не нарушить ход продолжающегося расследования.
Напомним, в середине февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения за пособничество в контрабанде кокаина. А в июне 2023 года его осудили на 18 месяцев тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Футболист был объявлен в международный розыск. Во время сборов команды в Дубае Промес угодил в ДТП и поспешил скрыться с места аварии. Позднее он не смог вылететь из ОАЭ в Москву по решению местной полиции. Спортсмена отправили под домашний арест.