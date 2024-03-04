Футболист "Спартака" Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес, задержанный ранее в Дубае, находится под домашним арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом узнала газета NRC.

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Сам 32-летний форвард ранее отреагировал на информацию о своём задержании в аэропорту Дубая. Квинси Промес оставил эмодзи, который может говорить о том, что публикуемые данные не соответствуют действительности.