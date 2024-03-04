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Футболист "Спартака" Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

4 марта, 06:43
Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес, задержанный ранее в Дубае, находится под домашним арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом узнала газета NRC.

По данным СМИ, прокуратура Нидерландов ведёт переговоры об экстрадиции футболиста.

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Напомним, 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в ОАЭ, откуда "Спартак" летел в Россию со сборов. Выяснилось, что причина задержания — побег спортсмена с места ДТП в Дубае. Однако после этого случая прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и отправила в ОАЭ запрос на его выдачу. Дело в том, что в Амстердаме Промес заочно приговорён к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина, а заодно и объявлен в международный розыск.

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Сам 32-летний форвард ранее отреагировал на информацию о своём задержании в аэропорту Дубая. Квинси Промес оставил эмодзи, который может говорить о том, что публикуемые данные не соответствуют действительности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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