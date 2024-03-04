Футболист "Спартака" Промес находится под домашним арестом в ОАЭ
Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"
Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес, задержанный ранее в Дубае, находится под домашним арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом узнала газета NRC.
По данным СМИ, прокуратура Нидерландов ведёт переговоры об экстрадиции футболиста.
Напомним, 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в ОАЭ, откуда "Спартак" летел в Россию со сборов. Выяснилось, что причина задержания — побег спортсмена с места ДТП в Дубае. Однако после этого случая прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и отправила в ОАЭ запрос на его выдачу. Дело в том, что в Амстердаме Промес заочно приговорён к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина, а заодно и объявлен в международный розыск.
Сам 32-летний форвард ранее отреагировал на информацию о своём задержании в аэропорту Дубая. Квинси Промес оставил эмодзи, который может говорить о том, что публикуемые данные не соответствуют действительности.