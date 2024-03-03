В РПЛ выступили против игры Промеса в России в случае доказательства его вины

Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес не должен играть в России, если его апелляцию по делу о контрабанде наркотиков не удовлетворят. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

"Пока дело не закрыто, идёт апелляция, у нас презумпция невиновности, обвинять его не буду. Если человек совершил преступление, он не должен играть. Я не знаю, чем закончится апелляция", — подчеркнул Алаев в беседе с журналистами.