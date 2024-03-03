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3 марта, 16:57

В РПЛ выступили против игры Промеса в России в случае доказательства его вины

Глава РПЛ Алаев: Промес не должен играть в России, если его вина будет доказана

Футболист Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Футболист Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес не должен играть в России, если его апелляцию по делу о контрабанде наркотиков не удовлетворят. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

"Пока дело не закрыто, идёт апелляция, у нас презумпция невиновности, обвинять его не буду. Если человек совершил преступление, он не должен играть. Я не знаю, чем закончится апелляция", — подчеркнул Алаев в беседе с журналистами.

По словам функционера, футболист является ориентиром для многих детей, в частности для его 11-летнего сына. При этом глава РПЛ добавил, что у Промеса есть право на работу и РПЛ не может запретить нападающему играть в России.

ОАЭ и Нидерланды "делят" Промеса, который имеет проблемы с законом в обеих странах
ОАЭ и Нидерланды "делят" Промеса, который имеет проблемы с законом в обеих странах

Напомним, 29 февраля Промеса не пустили на борт самолёта в ОАЭ, откуда команда летела в РФ со сборов. Футболист обвиняется в побеге с места ДТП в Дубае. Прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и отправила в ОАЭ запрос на его выдачу: ранее суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина и объявил его в международный розыск. Спортсмен отреагировал на происходящее довольно лаконично, выложив эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает "ложь".

Дарья Нарыкова
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