ОАЭ и Нидерланды "делят" Промеса, который имеет проблемы с законом в обеих странах

Власти Нидерландов ведут переговоры с ОАЭ, требуя экстрадиции задержанного футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, который амстердамским судом заочно приговорён к тюремному сроку за наркотики. Об этом сообщил телеканал NOS .

Пресс-секретарь голландской прокуратуры Туша Эссед в беседе с ТАСС заверил, что ОАЭ не сообщали о задержании Промеса в Дубае. Официальных комментариев нидерландская сторона не давала.