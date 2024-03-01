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ОАЭ и Нидерланды "делят" Промеса, который имеет проблемы с законом в обеих странах

NOS: Нидерланды требуют от ОАЭ экстрадиции футболиста "Спартака" Промеса

1 марта, 14:51
Квинси Промес. Обложка © ФК "Спартак"

Квинси Промес. Обложка © ФК "Спартак"

Власти Нидерландов ведут переговоры с ОАЭ, требуя экстрадиции задержанного футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, который амстердамским судом заочно приговорён к тюремному сроку за наркотики. Об этом сообщил телеканал NOS.

Пресс-секретарь голландской прокуратуры Туша Эссед в беседе с ТАСС заверил, что ОАЭ не сообщали о задержании Промеса в Дубае. Официальных комментариев нидерландская сторона не давала.

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Напомним, 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в ОАЭ, откуда "Спартак" летел в Россию со сборов. Спортсмен обвиняется в побеге с места ДТП в Дубае. Предположительно, прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и отправила в ОАЭ запрос на его выдачу. Дело в том, что суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина, а заодно объявил в международный розыск.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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