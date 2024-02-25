Футболист "Спартака" Промес начал встречаться с известной рэпершей после приговора за наркотики
Sportnieuws: Форвард "Спартака" Промес встречается с рэпершей DreamDoll
Квинси Промес. Обложка © Instagram / (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / qpromes
Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес встречается с 31-летней американской рэпершей Табатой Робинсон, которая выступает под псевдонимом DreamDoll. Как пишет Sportnieuws, певица в соцсетях опубликовала видео с футболистом, где они сидят в баре. Промес в комментариях под постом написал: "Моя любовь".
Рэперша Табата Робинсон. Фото © Instagram / (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dreamdoll
У 32-летнего Промеса есть четверо детей от жены Джейми. При этом, как утверждает голландская пресса, их отношения закончились. Официально эта информация не подтверждалась, более того, в соцсетях сообщали, что супруга футболиста не собирается подавать на развод, несмотря на недавний приговор нидерландского суда в отношении Промеса.
Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по обвинению в контрабанде. Кроме того, в 2023 году ему дали ещё 18 месяцев заключения по обвинению в нападении на своего двоюродного брата. 16 февраля в прокуратуре столицы Нидерландов объявили об аресте имущества спортсмена. В тот же день стало известно, что футболист объявлен в международный розыск.