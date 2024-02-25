Футболист "Спартака" Промес начал встречаться с известной рэпершей после приговора за наркотики

Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес встречается с 31-летней американской рэпершей Табатой Робинсон, которая выступает под псевдонимом DreamDoll. Как пишет Sportnieuws, певица в соцсетях опубликовала видео с футболистом, где они сидят в баре. Промес в комментариях под постом написал: "Моя любовь".

У 32-летнего Промеса есть четверо детей от жены Джейми. При этом, как утверждает голландская пресса, их отношения закончились. Официально эта информация не подтверждалась, более того, в соцсетях сообщали, что супруга футболиста не собирается подавать на развод, несмотря на недавний приговор нидерландского суда в отношении Промеса.