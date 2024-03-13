"Спартак" сообщил о препятствиях для вылета Промеса в Россию из ОАЭ
"Спартак": Задержанный в ОАЭ футболист Промес в ближайшее время не вернётся в РФ
Футболист московского "Спартака" Квинси Промес пока не может полететь в Россию из ОАЭ, поскольку проверка обстоятельств, которые не позволяют ему вернуться в стан красно-белых, может занять ещё какое-то время.
"Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока", — объяснили журналистам в пресс-службе футбольного клуба.
Криминальная сага Квинси Промеса берёт своё начало в феврале, когда суд в Амстердаме вынес заочный приговор о шести годах тюремного заключения для звезды "Спартака" за пособничество в контрабанде кокаина. Затем стало известно, что нападающий красно-белых объявлен в международный розыск. Во время сборов команды в Дубае Промес угодил в ДТП и поспешил скрыться с места аварии. Когда спортивные мероприятия "Спартака" в ОАЭ подошли к концу, футболиста не пустили в самолёт из-за обращения голландской прокуратуры, которая потребовала выдать ей спортсмена.
ТАСС / Валерий Шарифулин