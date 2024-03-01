Стала известна причина, по которой Промеса не выпустили из Дубая
Mash: Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов
Футболиста "Спартака" Квинси Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, прокуратура европейской страны потребовала выдать им футболиста. Поэтому силовики ОАЭ не пропустили спортсмена, а также запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции. Однако Промес ещё может попытаться прилететь в Россию, если в течение 48 часов Голландия их не предоставит.
Но, в случае если ведомства подсуетятся, нападающему "Спартака" придётся идти в суд в Дубае. Адвокат Александр Добровинский отметил, что у королевства осталось около 24 часов. Менеджеры Промеса уже обратились за помощью к юристам, в том числе к специалистам из России.
Напомним, суд Амстердама 14 февраля заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Его объявили в международный розыск. Но под уголовку он попал не только из-за кокаина. В 2023 году футболисту вынесли приговор за нападение на брата. А 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в Дубае, откуда "Спартак" летел в Россию со спортивных сборов.