Стала известна причина, по которой Промеса не выпустили из Дубая

Футболиста "Спартака" Квинси Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, прокуратура европейской страны потребовала выдать им футболиста. Поэтому силовики ОАЭ не пропустили спортсмена, а также запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции. Однако Промес ещё может попытаться прилететь в Россию, если в течение 48 часов Голландия их не предоставит.