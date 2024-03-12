Регион

Уведомления отключены

12 марта, 10:50

Карпин может сменить Абаскаля на посту главного тренера "Спартака"

Комментатор Генич: Следующим главным тренером "Спартака" будет Валерий Карпин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Известный футбольный комментатор Константин Генич утверждает, что место главного тренера футбольного клуба "Спартак" займёт Валерий Карпин. Об этом журналист заявил в своём Telegram-канале.

"Следующий тренер "Спартака" — Валерий Карпин. Скриньте", — написал Генич.

Слухи об увольнении нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля обострились, когда "Спартак" в родных стенах потерпел поражение от воронежского "Факела". Встреча закончилась со счётом 0:2 в пользу гостей поля. Позднее состоялась послематчевая пресс-конференция, на которой Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своём будущем в московской команде.

В Госдуме разрешили семье Карпина переехать "хоть на Северный полюс"
В Госдуме разрешили семье Карпина переехать "хоть на Северный полюс"
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Валерий Карпин
  • Константин Генич
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров