Карпин может сменить Абаскаля на посту главного тренера "Спартака"
Комментатор Генич: Следующим главным тренером "Спартака" будет Валерий Карпин
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр
Известный футбольный комментатор Константин Генич утверждает, что место главного тренера футбольного клуба "Спартак" займёт Валерий Карпин. Об этом журналист заявил в своём Telegram-канале.
"Следующий тренер "Спартака" — Валерий Карпин. Скриньте", — написал Генич.
Слухи об увольнении нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля обострились, когда "Спартак" в родных стенах потерпел поражение от воронежского "Факела". Встреча закончилась со счётом 0:2 в пользу гостей поля. Позднее состоялась послематчевая пресс-конференция, на которой Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своём будущем в московской команде.