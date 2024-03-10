"Спартак" без Промеса проиграл дома "Факелу" и вновь не смог забить

Московский "Спартак" в "Лужниках" проиграл воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей.

На 37-й минуте с пенальти отличился Евгений Марков. На 66-й минуте Данил Пруцев отправил мяч в собственные ворота. Стоит отметить, что защитник Георгий Джикия вышел на поле впервые с 2 сентября, заменив как раз Пруцева на 69-й минуте. На скамейку вернулся и главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, отбывший двухматчевую дисквалификацию.

Изначально предполагалось, что матч пройдёт на стадионе "Спартака", но выяснилось, что его поле не соответствует стандартам, поэтому игру перенесли в "Лужники".