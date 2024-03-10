"Спартак" без Промеса проиграл дома "Факелу" и вновь не смог забить
Фрагмент матча между "Спартаком" и "Факелом" в рамках 20-го тура РПЛ. Обложка © Telegram / ФК "Спартак"
Московский "Спартак" в "Лужниках" проиграл воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей.
На 37-й минуте с пенальти отличился Евгений Марков. На 66-й минуте Данил Пруцев отправил мяч в собственные ворота. Стоит отметить, что защитник Георгий Джикия вышел на поле впервые с 2 сентября, заменив как раз Пруцева на 69-й минуте. На скамейку вернулся и главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, отбывший двухматчевую дисквалификацию.
Изначально предполагалось, что матч пройдёт на стадионе "Спартака", но выяснилось, что его поле не соответствует стандартам, поэтому игру перенесли в "Лужники".
Напомним, последние матчи "Спартак" проводит без одного из своих лидеров — Квинси Промеса, который находится под домашним арестом в ОАЭ после того, как покинул место ДТП. В предыдущем туре "Спартак" не смог распечатать ворота "Зенита". Сейчас клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. "Факел" идёт 11-м с 25 очками.