У Промеса появилась надежда легко отделаться по делу о ДТП в Дубае
SHOT: У Промеса в ОАЭ есть шансы получить штраф вместо трёх лет тюрьмы
Футболист "Спартака" Квинси Промес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / qpromes
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в ОАЭ с большой вероятностью может избежать трёх лет тюремного заключения за оставление места дорожной аварии в Дубае, так как в ней никто не пострадал. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник в Генеральном консульстве России в Эмиратах.
По его данным, спортсмен может отделаться "лёгким испугом" и штрафом размером до 300 долларов. Такой исход событий позволит ему избежать высылки в Нидерланды, где его ожидает два тюремных срока.
Напомним, в конце прошлого месяца появились сведения о том, что Промеса не пустили в самолёт в ОАЭ, на котором "Спартак" возвращался в РФ, завершив сборы. Оказалось, что футболист был задержан после бегства с места автомобильной аварии в столице Эмиратов. Прокуратура Нидерландов запросила у ОАЭ высылку футболиста, ведь в Амстердаме он заочно был приговорён к шести годам лишения свободы в связи с обвинением в контрабанде кокаина. Более того, спортсмену вынесли приговор ещё на полтора года тюрьмы после нападения на двоюродного брата с ножом. Игрок "Спартака" объявлен в международный розыск. Позже стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.