У Промеса появилась надежда легко отделаться по делу о ДТП в Дубае

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в ОАЭ с большой вероятностью может избежать трёх лет тюремного заключения за оставление места дорожной аварии в Дубае, так как в ней никто не пострадал. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник в Генеральном консульстве России в Эмиратах.