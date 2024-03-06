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6 марта, 13:17

У Промеса появилась надежда легко отделаться по делу о ДТП в Дубае

SHOT: У Промеса в ОАЭ есть шансы получить штраф вместо трёх лет тюрьмы

Футболист "Спартака" Квинси Промес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / qpromes

Футболист "Спартака" Квинси Промес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / qpromes

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в ОАЭ с большой вероятностью может избежать трёх лет тюремного заключения за оставление места дорожной аварии в Дубае, так как в ней никто не пострадал. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник в Генеральном консульстве России в Эмиратах.

По его данным, спортсмен может отделаться "лёгким испугом" и штрафом размером до 300 долларов. Такой исход событий позволит ему избежать высылки в Нидерланды, где его ожидает два тюремных срока.

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Напомним, в конце прошлого месяца появились сведения о том, что Промеса не пустили в самолёт в ОАЭ, на котором "Спартак" возвращался в РФ, завершив сборы. Оказалось, что футболист был задержан после бегства с места автомобильной аварии в столице Эмиратов. Прокуратура Нидерландов запросила у ОАЭ высылку футболиста, ведь в Амстердаме он заочно был приговорён к шести годам лишения свободы в связи с обвинением в контрабанде кокаина. Более того, спортсмену вынесли приговор ещё на полтора года тюрьмы после нападения на двоюродного брата с ножом. Игрок "Спартака" объявлен в международный розыск. Позже стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Юрий Лысенко
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