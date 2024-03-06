"Двойное дно": Адвокат предостерёг полузащитника "Спартака" Промеса от судебной уловки в ОАЭ

Адвокат Александр Добровинский готов оказать полузащитнику ФК "Спартак" Квинси Промесу помощь с возвращением в РФ, если сам игрок или представители клуба выйдут с ним на связь. Об этом юрист рассказал Life.ru.

В настоящее время спортсмен находится в Объединённых Арабских Эмиратах, где ждёт заседания суда по делу об оставлении места дорожной аварии в Дубае. Ранее его перенесли на 12 марта. При этом Добровинский полагает, что в данной ситуации может быть двойное дно.