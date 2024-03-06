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6 марта, 09:39

"Двойное дно": Адвокат предостерёг полузащитника "Спартака" Промеса от судебной уловки в ОАЭ

Адвокат Добровинский заявил, что готов помочь Промесу с возвращением в Россию

Футболист "Спартака" Квинси Промес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / qpromes

Футболист "Спартака" Квинси Промес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / qpromes

Адвокат Александр Добровинский готов оказать полузащитнику ФК "Спартак" Квинси Промесу помощь с возвращением в РФ, если сам игрок или представители клуба выйдут с ним на связь. Об этом юрист рассказал Life.ru.

В настоящее время спортсмен находится в Объединённых Арабских Эмиратах, где ждёт заседания суда по делу об оставлении места дорожной аварии в Дубае. Ранее его перенесли на 12 марта. При этом Добровинский полагает, что в данной ситуации может быть двойное дно.

"Это может быть уловка, на которую идут Эмираты, чтобы дождаться документов из Нидерландов. В арабских странах довольно жёсткое законодательство, правосудие хорошо развито. Но есть варианты, как высвободить футболиста из ситуации, куда он попал", объяснил Добровинский Life.ru.

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Напомним, в конце февраля стало известно, что Промесу не позволили подняться на борт самолёта в Эмиратах, на котором игроки "Спартака" направлялись в Россию после сборов. В итоге спортсмена задержали из-за побега с места ДТП в Дубае. После этого нидерландская прокуратура направила в ОАЭ запрос об экстрадиции, так как в Амстердаме футболиста заочно приговорили к шестилетнему сроку в тюрьме по обвинению в контрабанде кокаина. Кроме того, его объявили в международный розыск. И это не все решения суда: Промес также приговорён к ещё полутора годам лишения свободы за нападение на кузена. Впоследствии выяснилось, что полузащитник "Спартака" помещён под домашний арест в Эмиратах.

Юрий Лысенко
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