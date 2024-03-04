Журналист раскрыл, каким будет судебное решение по делу Квинси Промеса

Нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса не отправят в тюрьму в ОАЭ, однако футболист получит штраф, заявил журналист Иван Карпов. Суд в Дубае над спортсменом пройдёт 5 марта.

"Промес вылетит в Россию 5 марта. 5 марта на суде по делу об оставлении Квинси Промесом места ДТП — правосудие Эмиратов не отправит его в тюрьму (на срок от месяца до четырёх лет), а ограничится лишь денежным штрафом", — написал он в телеграм-канале.