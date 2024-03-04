Журналист раскрыл, каким будет судебное решение по делу Квинси Промеса
Журналист Карпов: Квинси Промес избежит тюрьмы в ОАЭ и получит штраф
Квинси Промес. Обложка © ФК "Спартак"
Нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса не отправят в тюрьму в ОАЭ, однако футболист получит штраф, заявил журналист Иван Карпов. Суд в Дубае над спортсменом пройдёт 5 марта.
"Промес вылетит в Россию 5 марта. 5 марта на суде по делу об оставлении Квинси Промесом места ДТП — правосудие Эмиратов не отправит его в тюрьму (на срок от месяца до четырёх лет), а ограничится лишь денежным штрафом", — написал он в телеграм-канале.
По словам Карпова, Промес не будет экстрадирован в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры этой страны и международный розыск. Журналист добавил, что футболист сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" — встреча состоится 10 марта в "Лужниках".
Напомним, 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в ОАЭ, откуда "Спартак" летел в РФ со сборов. Выяснилось, что причина задержания — побег спортсмена с места ДТП в Дубае. После этого случая прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и отправила в ОАЭ запрос на его выдачу. Дело в том, что в Амстердаме Промес заочно приговорён к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина, а заодно и объявлен в международный розыск. Кроме того, его осудили на полтора года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата. Сегодня стало известно, что спортсмен находится под домашним арестом в ОАЭ.