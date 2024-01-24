В Госдуме разрешили семье Карпина переехать "хоть на Северный полюс"

"Хочет она жить в России, у неё есть на это право. Хочет жить в Эстонии — пусть живёт в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это её личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права", — сказал Свищёв в беседе с "Лентой.ру".



