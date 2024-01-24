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24 января, 17:39

В Госдуме разрешили семье Карпина переехать "хоть на Северный полюс"

Депутат Свищёв: Переезд жены Карпина в Эстонию — её личное дело

Тренер сборной России по футболу и ФК "Ростов" Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Тренер сборной России по футболу и ФК "Ростов" Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Переезд жены тренера сборной России по футболу и ФК "Ростов" Валерия Карпина Дарьи в Эстонию — их личное дело. Таким мнением поделился председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

"Хочет она жить в России, у неё есть на это право. Хочет жить в Эстонии — пусть живёт в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это её личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права", — сказал Свищёв в беседе с "Лентой.ру".


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Ранее Лайф сообщал, что жена главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина объявила о намерении навсегда уехать в Эстонию. Дарья рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, что переезжает без супруга, но с детьми. Сам же Карпин не так давно угодил в скандал из-за совета футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные лиги. Так он отреагировал на низкий уровень игры спортсменов в стране, а также на отсутствие мотивации расти. В РФС удивились его словам.

Александра Мышляева
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