В Госдуме разрешили семье Карпина переехать "хоть на Северный полюс"
Депутат Свищёв: Переезд жены Карпина в Эстонию — её личное дело
Тренер сборной России по футболу и ФК "Ростов" Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Переезд жены тренера сборной России по футболу и ФК "Ростов" Валерия Карпина Дарьи в Эстонию — их личное дело. Таким мнением поделился председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.
"Хочет она жить в России, у неё есть на это право. Хочет жить в Эстонии — пусть живёт в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это её личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права", — сказал Свищёв в беседе с "Лентой.ру".
Ранее Лайф сообщал, что жена главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина объявила о намерении навсегда уехать в Эстонию. Дарья рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, что переезжает без супруга, но с детьми. Сам же Карпин не так давно угодил в скандал из-за совета футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные лиги. Так он отреагировал на низкий уровень игры спортсменов в стране, а также на отсутствие мотивации расти. В РФС удивились его словам.