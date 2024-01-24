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24 января, 13:30
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Жена Карпина переезжает с детьми в Таллин

Жена главного тренера сборной РФ Карпина объявила о намерении уехать в Эстонию

Валерий Карпин с женой Дарьей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vgkarpin

Валерий Карпин с женой Дарьей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vgkarpin

Жена главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина объявила о намерении навсегда уехать в Эстонию. Дарья рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, что переезжает без супруга, но с детьми.

"Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живёт в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно", — написала она и уточнила, что летом переедут насовсем.

По словам Дарьи, муж с ними не поедет. Они решили поселиться не в Нарве, а в Таллине, поскольку детям там будет проще выучить язык.

"Всё, до свидания!": Карпин назвал причину возможного ухода из сборной России и отлёта в Эстонию
"Всё, до свидания!": Карпин назвал причину возможного ухода из сборной России и отлёта в Эстонию

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные лиги. Так он отреагировал на низкий уровень игры спортсменов в стране, а также на отсутствие мотивации расти. В РФС удивились его словам.

Андрей Бражников
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