Жена Карпина переезжает с детьми в Таллин

Жена главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина объявила о намерении навсегда уехать в Эстонию. Дарья рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, что переезжает без супруга, но с детьми.

"Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живёт в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно", — написала она и уточнила, что летом переедут насовсем.

По словам Дарьи, муж с ними не поедет. Они решили поселиться не в Нарве, а в Таллине, поскольку детям там будет проще выучить язык.