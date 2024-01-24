Жена Карпина переезжает с детьми в Таллин
Жена главного тренера сборной РФ Карпина объявила о намерении уехать в Эстонию
Валерий Карпин с женой Дарьей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vgkarpin
Жена главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина объявила о намерении навсегда уехать в Эстонию. Дарья рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, что переезжает без супруга, но с детьми.
"Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живёт в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно", — написала она и уточнила, что летом переедут насовсем.
По словам Дарьи, муж с ними не поедет. Они решили поселиться не в Нарве, а в Таллине, поскольку детям там будет проще выучить язык.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные лиги. Так он отреагировал на низкий уровень игры спортсменов в стране, а также на отсутствие мотивации расти. В РФС удивились его словам.