"Не дал ли трещину брак?": Абаскаль не ответил на вопрос об уходе из клуба после поражения "Спартака"

Главный тренер столичного "Спартака" Гильермо Абаскаль ушёл от ответа на вопрос о своём возможном уходе из клуба. Это случилось на послематчевой пресс-конференции, которая состоялась после того, как московская команда у себя дома проиграла в 20-м туре Российской премьер-лиги воронежскому "Факелу", сообщает "Газета.ru".

Сообщается, что журналист спросил у спортивного функционера о том, "не дал ли трещину брак Абаскаля со "Спартаком". В итоге испанский наставник столичного клуба не стал отвечать на этот вопрос и предложил перейти к следующему.