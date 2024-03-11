"Не дал ли трещину брак?": Абаскаль не ответил на вопрос об уходе из клуба после поражения "Спартака"
Тренер "Спартака" Абаскаль не стал отвечать на вопрос об уходе из клуба
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль. Обложка © t.me / ФК "Спартак-Москва"
Главный тренер столичного "Спартака" Гильермо Абаскаль ушёл от ответа на вопрос о своём возможном уходе из клуба. Это случилось на послематчевой пресс-конференции, которая состоялась после того, как московская команда у себя дома проиграла в 20-м туре Российской премьер-лиги воронежскому "Факелу", сообщает "Газета.ru".
Сообщается, что журналист спросил у спортивного функционера о том, "не дал ли трещину брак Абаскаля со "Спартаком". В итоге испанский наставник столичного клуба не стал отвечать на этот вопрос и предложил перейти к следующему.
Стоит отметить, что до этого в средствах массовой информации уже появлялись слухи о том, что специалист может сменить российскую команду на испанский "Кадис". В конце января этого года Абаскаль их опроверг и заявил, что остаётся в "Спартаке".
Ранее Life.ru писал, что московский "Спартак" в "Лужниках" проиграл воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей. После этого столичный футбольный клуб остался на шестом месте с 31 очком.