Абаскаль может променять "Спартак" на испанский клуб, пишут СМИ

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль может сменить российскую команду на испанский "Кадис". Об этом сообщил журналист Анхель Гарсия в социальной сети X.

По его данным, именно Абаскаль является наиболее предпочтительным кандидатом на замену нынешнего тренера команды Серхио Гонсалеса.

Напомним, Гильермо Абаскаль работает со "Спартаком" с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а после осенней части нынешнего сезона "Спартак" идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Сам испанец, как полагает экс-игрок "Спартака" Максим Деменко, покинет свой пост в конце сезона.