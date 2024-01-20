Абаскаль может променять "Спартак" на испанский клуб, пишут СМИ
Журналист Гарсия заявил, что Абаскаль может сменить "Спартак" на "Кадис"
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль может сменить российскую команду на испанский "Кадис". Об этом сообщил журналист Анхель Гарсия в социальной сети X.
По его данным, именно Абаскаль является наиболее предпочтительным кандидатом на замену нынешнего тренера команды Серхио Гонсалеса.
Напомним, Гильермо Абаскаль работает со "Спартаком" с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а после осенней части нынешнего сезона "Спартак" идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Сам испанец, как полагает экс-игрок "Спартака" Максим Деменко, покинет свой пост в конце сезона.
ТАСС / Олег Бухарев