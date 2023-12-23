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Названы сроки отставки главного тренера "Спартака"

Максим Деменко: Тренер "Спартака" Абаскаль уйдёт в отставку по окончании сезона

23 декабря, 18:00
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль вряд ли продолжит работу после завершения сезона, что связано с неважными турнирными результатами команды и назначением Томаша Амарала спортивным директором. Об этом "Газете.ru" рассказал экс-игрок команды Максим Деменко.

"Абаскаль и так уже в опасном положении. В чемпионате России на сегодняшний день отрыв от лидера — восемь очков. "Краснодар" и "Зенит" в борьбе, и у них есть ресурсы. Имею в виду особенно "Зенит". И с таким положением "Спартак" ничего не добьётся", отметил он.

По его словам, для многих уже не секрет, что Абаскаль доработает этот сезон и его отправят в отставку. Деменко допустил, что нового тренера приведёт назначенный недавно Амарал.

Испанцу Гильермо Абаскалю 34 года. Он возглавил "Спартак" в июне прошлого года. В текущем сезоне РПЛ москвичи после 19 туров занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

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Напомним, 22 декабря португалец Томаш Амарал стал спортивным директором московского футбольного клуба "Спартак". Он приступит к работе с 1 января 2024 года. Его предшественник на этом посту британец Пол Эшуорт займёт должность технического директора.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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