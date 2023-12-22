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Португалец Амарал стал новым спортивным директором "Спартака"

22 декабря, 14:25
Томаш Амарал назначен на должность спортивного директора московского футбольного клуба "Спартак". Фото © телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Томаш Амарал назначен на должность спортивного директора московского футбольного клуба "Спартак". Фото © телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Португальский специалист Томаш Амарал стал спортивным директором московского футбольного клуба "Спартак". Он приступит к работе с 1 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Амарал перешёл в российскую команду из лиссабонской "Бенфики", где последние четыре года занимал должность старшего скаута. А бывший спортивный директор "Спартака" британец Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

"Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что "Спартак" по-настоящему народная команда в России", заявил португалец. "Помимо португальского я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!"

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А 9 декабря "Спартак" сыграл последний матч в году, со счётом 3:0 разгромив дома самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Сейчас красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице с 30 очками. В следующем туре 2 марта москвичи отправятся в гости к "Зениту".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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