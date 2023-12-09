"Думает, что у него хорошая причёска": В "Спартаке" отругали Соболева за отсутствие шапки
Тренер "Спартака" Слишкович поругал форварда Соболева из-за отсутствия шапки
Тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович заявил, что несколько футболистов в команде заболели. В связи с этим он пожурил форварда Александра Соболева, отметив, что тот не носит шапку, чтобы не испортить свою причёску, сообщает "Газета.ru".
"Соболев думает, что у него хорошая причёска, поэтому он не хочет [надевать шапку]. Конечно, иногда случается, что вирус появляется в команде. Мы с медицинским штабом делаем всё возможное, однако это не всегда можно контролировать", — сказал Слишкович на пресс-конференции после матча 18-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов".
Как уже писал Лайф, в субботу, 9 декабря, "Спартак" разгромил дома "Крылья Советов" со счётом 3:0. В составе красно-белых забитыми голами отметились нидерландский форвард Квинси Промес (2-я минута), нападающий Александр Соболев (8-я) и полузащитник из Люксембурга Кристофер Мартинс (50-я).
ТАСС / Oleg Bukharev