Абаскаль отреагировал на слухи об уходе из "Спартака" в испанский клуб
Абаскаль заявил, что остаётся в московском "Спартаке"
Гильермо Абаскаль, главный тренер московского "Спартака". Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"
Испанский тренер Гильермо Абаскаль, возглавляющий московский ФК "Спартак", отреагировал на слухи о переходе в клуб "Кадис", заявив, что остаётся в России.
"Да, конечно, я остаюсь в "Спартаке", — сказал Абаскаль РИА "Новости".
Напомним, что Абаскаль возглавляет "Спартак" с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а после осенней части нынешнего сезона красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Тем не менее в СМИ появились слухи о том, что специалист может сменить российскую команду на испанский "Кадис".