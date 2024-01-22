Абаскаль отреагировал на слухи об уходе из "Спартака" в испанский клуб

Напомним, что Абаскаль возглавляет "Спартак" с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а после осенней части нынешнего сезона красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Тем не менее в СМИ появились слухи о том, что специалист может сменить российскую команду на испанский "Кадис".