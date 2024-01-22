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Абаскаль отреагировал на слухи об уходе из "Спартака" в испанский клуб

Абаскаль заявил, что остаётся в московском "Спартаке"

22 января, 09:18
Гильермо Абаскаль, главный тренер московского "Спартака". Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Гильермо Абаскаль, главный тренер московского "Спартака". Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Испанский тренер Гильермо Абаскаль, возглавляющий московский ФК "Спартак", отреагировал на слухи о переходе в клуб "Кадис", заявив, что остаётся в России.

"Да, конечно, я остаюсь в "Спартаке", — сказал Абаскаль РИА "Новости".

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Напомним, что Абаскаль возглавляет "Спартак" с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а после осенней части нынешнего сезона красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Тем не менее в СМИ появились слухи о том, что специалист может сменить российскую команду на испанский "Кадис".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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