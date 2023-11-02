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2 ноября, 01:25

Главный тренер "Спартака" предложил изменить футбольные правила

Тренер "Спартака" Абаскаль предложил изменить правила пробития пенальти

<p>Гильермо Абаскаль. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcsmtg/10363" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Гильермо Абаскаль. Обложка © t.me / ФК "Спартак-Москва"

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил о необходимости изменить правило пробития пенальти, согласно которому бьющему игроку запрещено совершать более одного касания мяча. Его слова приводит "Газета.ru".

В матче с "Краснодаром" (2:3) в Кубке России судьи отменили взятие ворот после удара Александра Соболева с одиннадцатиметровой отметки, так как футболист дважды коснулся мяча.

"На мой взгляд, это правило не нужно. На мой взгляд, правило необходимо вводить, если оно обоснованно. В этой ситуации ты хочешь сделать касание, чтобы изменить траекторию полёта мяча, запутать соперника", — считает Абаскаль.

"Краснодар" в огненном матче оказался сильнее "Спартака" в Москве

"Краснодар" в огненном матче оказался сильнее "Спартака" в Москве

Наставник красно-белых уверен, что при наличии технологий, которые существуют в футболе сейчас, это правило не нужно.

Ранее Лайф рассказывал, что главным тренером женской команды "Спартак" стал Вадим Козлов. Клуб был создан 14 октября и начнёт участвовать в женском чемпионате России с Суперлиги-2024.

Артур Лапсаков
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