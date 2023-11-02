Главный тренер "Спартака" предложил изменить футбольные правила

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил о необходимости изменить правило пробития пенальти, согласно которому бьющему игроку запрещено совершать более одного касания мяча. Его слова приводит "Газета.ru".

В матче с "Краснодаром" (2:3) в Кубке России судьи отменили взятие ворот после удара Александра Соболева с одиннадцатиметровой отметки, так как футболист дважды коснулся мяча.

"На мой взгляд, это правило не нужно. На мой взгляд, правило необходимо вводить, если оно обоснованно. В этой ситуации ты хочешь сделать касание, чтобы изменить траекторию полёта мяча, запутать соперника", — считает Абаскаль.

Наставник красно-белых уверен, что при наличии технологий, которые существуют в футболе сейчас, это правило не нужно.