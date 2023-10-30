Вадим Козлов стал первым тренером женского "Спартака"

Вадим Козлов — главный тренер женского московского футбольного клуба "Спартак", который был создан 14 октября. Об этом заявили в пресс-службе команды, не уточнив сроки контракта первого наставника.

"Вадим Сергеевич — специалист с большим опытом работы в женском футболе и сильной методической базой, он умеет мотивировать, заряжать футболисток и добиваться результата. Характер, желание, целеустремлённость — отличительные черты команд этого тренера. Вадим заслужил шанс проявить себя в таком большом клубе, мы были рады его предоставить. Благодаря амбициозности Вадима Сергеевича красно-белые могут добиться больших результатов", — заявила директор "Спартака" Елена Терехова.