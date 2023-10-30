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30 октября, 18:23

Вадим Козлов стал первым тренером женского "Спартака"

Вадим Козлов — главный тренер женского московского футбольного клуба "Спартак", который был создан 14 октября. Об этом заявили в пресс-службе команды, не уточнив сроки контракта первого наставника.

"Вадим Сергеевич — специалист с большим опытом работы в женском футболе и сильной методической базой, он умеет мотивировать, заряжать футболисток и добиваться результата. Характер, желание, целеустремлённость — отличительные черты команд этого тренера. Вадим заслужил шанс проявить себя в таком большом клубе, мы были рады его предоставить. Благодаря амбициозности Вадима Сергеевича красно-белые могут добиться больших результатов", — заявила директор "Спартака" Елена Терехова.

Козлову 33 года, ранее он тренировал женский клуб "Строгино", с ним команда стала победителем Первой лиги в 2021-м. Клуб под его руководством начнёт участвовать в женском чемпионате России с Суперлиги-2024.

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Ранее главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин на фоне слухов о своём возвращении в московский "Спартак" заявил, что не имеет никакого отношения к этому клубу. А прежде он посоветовал футболистам переходить из Российской премьер-лиги в зарубежные, чем вызвал критику со стороны РФС. Он также допустил свой уход с поста тренера "Ростова" и сборной России и переезд в Эстонию.

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Александра Мышляева
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