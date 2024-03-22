Экс-звезда "Дома-2" намекнула, что ждёт ребёнка от задержанного Квинси Промеса

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Мэри Кулешова намекнула, что ждёт ребёнка от полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса, который сейчас находится в дубайской тюрьме. Об этом сообщает SHOT.

В соцсетях 28-летняя девушка недавно запостила совместное фото с футболистом, а на одном из снимков с округлившимся животиком звучала песня Промеса. Также Кулешова показала подписчикам фигурку темнокожего футболиста "Спартака", который пристёгнут ремнём безопасности. Снимок девушка сопроводила подписью: "И так, мой дорогой, останься со мной" .

По информации телеграм-канала, на вопрос о том, является ли 32-летний Промес отцом её ребёнка, Кулешова сильно засмущалась, но отвечать не стала. Она лишь подтвердила, что ей скоро рожать. У самого футболиста "Спартака" совсем недавно появилась новая девушка — рэперша Табата Робинсон, с которой он отдыхал в Дубае до своего ареста.