Стали известны условия содержания Промеса в дубайской тюрьме
SHOT: Промеса в дубайской тюрьме кормят индийской едой
Квинси Промес. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса в дубайской тюрьме кормят индийской едой, выяснил SHOT. У него также отобрали мобильный телефон, однако футболист по необходимости получает одежду и лекарства.
Его держат в огромном тюремном комплексе полицейского участка Дубая, площадь которого составляет около миллиона квадратов. Сообщается, что в основном спортсмена кормят бирьяни — это индийское блюдо с курицей и рисом в специях с луком и чесноком. При этом в социальных сетях он не появлялся уже несколько недель.
Напомним, сейчас Промес отбывает наказание в Дубае. Всё из-за того, что зимой он угодил в ДТП и скрылся с места. После этого его задержали при попытке вылететь в Москву. Футболиста отправили под домашний арест. Позднее сообщалось, что Промеса арестовали по запросу нидерландской стороны. Стало известно, что игрока держат в главном управлении полиции Дубая.
Ему грозит серьёзный тюремный срок в Нидерландах. В июне 2023 года его приговорили к 18 месяцам заключения за нападение на брата с ножом и объявили в международный розыск. А в феврале 2024-го полузащитнику дали ещё шесть лет за дело о наркотиках.