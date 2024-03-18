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18 марта, 13:36

Стали известны условия содержания Промеса в дубайской тюрьме

SHOT: Промеса в дубайской тюрьме кормят индийской едой

Квинси Промес. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Квинси Промес. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса в дубайской тюрьме кормят индийской едой, выяснил SHOT. У него также отобрали мобильный телефон, однако футболист по необходимости получает одежду и лекарства.

Его держат в огромном тюремном комплексе полицейского участка Дубая, площадь которого составляет около миллиона квадратов. Сообщается, что в основном спортсмена кормят бирьяни — это индийское блюдо с курицей и рисом в специях с луком и чесноком. При этом в социальных сетях он не появлялся уже несколько недель.

В "Спартаке" пролили свет на судьбу задержанного в ОАЭ Квинси Промеса
В "Спартаке" пролили свет на судьбу задержанного в ОАЭ Квинси Промеса

Напомним, сейчас Промес отбывает наказание в Дубае. Всё из-за того, что зимой он угодил в ДТП и скрылся с места. После этого его задержали при попытке вылететь в Москву. Футболиста отправили под домашний арест. Позднее сообщалось, что Промеса арестовали по запросу нидерландской стороны. Стало известно, что игрока держат в главном управлении полиции Дубая.

Ему грозит серьёзный тюремный срок в Нидерландах. В июне 2023 года его приговорили к 18 месяцам заключения за нападение на брата с ножом и объявили в международный розыск. А в феврале 2024-го полузащитнику дали ещё шесть лет за дело о наркотиках.

Александра Мышляева
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