Стали известны условия содержания Промеса в дубайской тюрьме

Полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса в дубайской тюрьме кормят индийской едой, выяснил SHOT . У него также отобрали мобильный телефон, однако футболист по необходимости получает одежду и лекарства.

Его держат в огромном тюремном комплексе полицейского участка Дубая, площадь которого составляет около миллиона квадратов. Сообщается, что в основном спортсмена кормят бирьяни — это индийское блюдо с курицей и рисом в специях с луком и чесноком. При этом в социальных сетях он не появлялся уже несколько недель.